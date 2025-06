Crosetto: ‘l’Italia non entrerà in guerra contro l’Iran’

“Sicuramente l’Italia non pensa di entrare in guerra con l’Iran. Non penso che ci saranno mai soldati o aerei italiani che potranno bombardare l’Iran, questo mi pare evidente e chiaro. Non solo perché è costituzionalmente impossibile ma non c’è neanche la volontà”.

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a “Dritto e Rovescio” che in onda stasera su Retequattro, alla domanda su quale sarà la posizione dell’Italia se gli Usa dovessero decidere di entrare in guerra contro l’Iran Quanto alle basi aeree americane in Italia il ministro ha spiegato che sono disciplinate da un accordo dei primi anni ’50, “molto antico”. (ANSA)