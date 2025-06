UE: procedura di infrazione contro l’Italia sulla direttiva armi da fuoco

BRUXELLES – La Commissione Ue ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia inviando una lettera di costituzione in mora per non aver correttamente recepito alcune disposizioni della direttiva europea sulle armi da fuoco (la direttiva Ue 2021/555).

Simile iniziativa viene annunciata anche sulla Finlandia, alla quale vengono rilevate anche carenze su atre direttive.

La direttiva, di cui viene contestato all’Italia il non corretto recepimento, fissa standard minimi comuni per l’acquisizione, il possesso e il commercio di armi da fuoco civili, come quelle utilizzate per la caccia e il tiro sportivo, garantendo al contempo alti livelli di sicurezza e prevenzione contro il traffico illecito.

I due Paesi hanno ora due mesi di tempo per rispondere e correggere le carenze indicate dalla Commissione. ANSA