Stroncato da un malore il giornalista Fabio Annunziata

Versilia a lutto per la morte improvvisa del giornalista Fabio Annunziata, giornalista locale di Teleriviera: un arresto cardiaco, durante la notte del 10 giugno, non gli ha lasciato scampo. Inutili tutte le manovre fatte dai soccorritori per rianimarlo e la corsa folle, in codice rosso, all’Opa di Massa. I medici, come spiega il padre Giuseppe, hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

Fabio Annunziata, 55 anni, che lavorava a Teleriviera, fondata dallo stesso padre, e viveva a Querceta, lascia una figlia. www.luccaindiretta.it

