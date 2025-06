Iran-Israele, Tajani: ‘mettere in campo un forte sovranismo europeo’

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “Il messaggero” dice che l’Europa deve “agire sempre di più e tutta insieme. Guai se i Paesi del nostro continente continuassero a muoversi in maniera separata e non in un’ottica comunitaria. Ricordiamoci sempre che cosa accadde in Libia con la cacciata di Gheddafi. Tutte le rivalita’ tra i Paesi europei – aggiunge – ci hanno portato a contare di meno e non di più in quell’area.

Dobbiamo mettere in campo un autentico e forte ‘sovranismo europeo’ che è la garanzia per tutti gli interessi dei Paesi Ue. La guerra in Iran deve spingerci a questo salto di qualità. Se non lo facciamo, compiamo un grande errore politico che pagheremo a caro prezzo”.

Il cancelliere Merz dice che Israele in Iran sta combattendo “per tutti noi”: “Credo che il capo del governo tedesco voglia dire, ed è così anche per me, che Israele difende un modello di società e di democrazia. La democrazia a mio avviso non è un sistema immune da errori, però è il miglior sistema possibile. E Israele è una democrazia. Non bisogna mai confondere Israele con i suoi governi”.

“Israele – continua il ministro – ha ragione sulla bomba atomica iraniana. L’Iran ha sempre avuto una linea guida: cancellare lo Stato d’Israele dalla carta geografica. E se Teheran si costruisce la bomba atomica e oltrepassa, come ha certificato l’Onu, la linea rossa, Israele ha il diritto all’autodifesa”. tgcom24.mediaset.it