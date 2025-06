Non si presenta a esami di maturità, docente trovato morto in casa

PESARO, 19 GIU – Avrebbe dovuto presentarsi come componente di una Commissione d’esame all’Istituto Alberghiero di Pesaro per il secondo scritto della Maturità. Un 62enne docente, di Pescara, è invece stato trovato morto in un appartamento a Pesaro, in affitto, che condivideva con due suoi colleghi.

Il decesso, secondo quanto accertato, sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente per un infarto. L’allarme è scattato stamattina verso le 8.30 quando dalla scuola è arrivata la segnalazione alla polizia che un docente non si era presentato agli esami. Sono subito scattate le ricerche: tramite il segnale del cellulare, la polizia ha geolocalizzato il docente e trovato l’appartamento dove dimorava.

L’uomo è stato trovato morto nel letto. Di recente, secondo quanto appreso dagli investigatori, il 62enne aveva accusato altri problemi di salute. (ANSA)