Iran: ‘Mai chiesto incontro a Trump, spregevoli bugie’

“Gli iraniani hanno suggerito di venire alla Casa Bianca a negoziare”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti. “Io non posso andare”, ha aggiunto.

“E’ molto tardi per l’Iran per iniziare a negoziare”, ha detto Donald Trump alla Casa Bianca “Teheran non ha difese”. Poi ha ribadito che dall’Iran vuole una “resa incondizionata”.

La relica

La missione iraniana presso l’Onu ha replicato alle parole di Trump secondo cui Teheran avrebbe contattato Washington chiedendo un incontro alla Casa Bianca. “Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca”, ha affermato citato da Sky News. “L’unica cosa più spregevole delle sue bugie è la sua codarda minaccia di “eliminare” la Guida Suprema dell’Iran.

“L’Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione, e certamente non con un guerrafondaio”. L’Iran “risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e a qualsiasi azione con misure di reciprocità.” tgcom24.mediaset.it