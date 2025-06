Migranti, 107 prelevati dalla nave Louise Michel

La nave Louise Michel ha prelevato 107 persone in mare, 60 delle quali sono state fatte sbarcare a Lampedusa

Il trasbordo è stato fatto sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Gli altri 47 sono ancora a bordo, diretti verso Crotone, in Calabria. I 60 migranti tra bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e sudanesi, giunti sulla più grande delle Pelagie hanno riferito di essere salpati da Zawiya in Libia, pagando 5.500 dollari a testa per la traversata. Una cifra che per molti rappresenta i risparmi di una vita intera. Secondo rainews, si tratta di una cifra che per molti rappresenta i risparmi di una vita intera. 🙄

330 a Lampedusa

Ancora sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. In una giornata sono arrivate oltre 330 persone, a bordo di otto barconi. I migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza, della Capitaneria e di Frontex. Si tratta di egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi, palestinesi e somali. Sono stati trasferiti all’hotspot di Lampedusa.