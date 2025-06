Malore davanti ai colleghi, 47enne si accascia e muore

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Quinzano d’Oglio, dove Fabio Saleri, 47 anni, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro alla sua scrivania, in un’azienda di via Luigi Ciocca della quale era dipendente da oltre 20 anni.

L’allarme è scattato poco dopo le 9.10 di lunedì 16 giugno, quando Saleri si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei colleghi. Immediata la chiamata al numero di emergenza, che ha attivato i soccorsi: sul posto sono giunti l’elisoccorso da Bergamo e un’ambulanza della Croce Bianca di Leno.

All’arrivo del personale sanitario, però, le condizioni dell’uomo erano già disperate: si trovava in arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo si sono purtroppo rivelati inutili. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Il malore improvviso non ha lasciato scampo al 47enne. Fabio Saleri lascia un vuoto profondo tra i colleghi e a Quinzano, paese dove abitava e dov’era molto conosciuto.

