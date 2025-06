“Come stanno cambiando l’economia e la gestione del risparmio?”, sabato 21 giugno 2025

NON SOLO TRUMP: COME STANNO CAMBIANDO L’ECONOMIA E LA GESTIONE DEL RISPARMIO?

COMUNICATO STAMPA – L’ONG svizzera World Health Board, WHB, con sede a Zurigo, che il prossimo mese ha in programma di aprire la sua sede italiana in Valle Rossa, promuove l’evento che si terrà sabato 21 giugno alle 17:00 presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro, in Piazza della Libertà.

L’incontro è con il Prof. Antonino Galloni, una tra le menti più eccelse dell’economia internazionale, erede di Giacinto Auriti e collaboratore di Federico Caffè fino alla sua misteriosa scomparsa, con un curriculum vitae difficile da riassumere: professore universitario presso la Cattedra di Economia Industriale del Dipartimento di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presso la Cattedra di Economia Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, presso l’Università degli Studi di Napoli, presso la LUISS di Roma e ricercatore presso l’Università di Berkeley (California) sotto la guida del Prof. Richard Webster; Sindaco effettivo di INAIL, INPS, Indap; Consigliere del Ministero del Lavoro e Direttore Generale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro; Dirigente del Servizio Studi e Documentazioni dell’INTERSIND; membro italiano del gruppo sull’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese dell’OCSE; Capo della Segreteria del Sottosegretariato di Stato al Ministero delle Partecipazioni Statali; Funzionario del ruolo del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, prima e al Tesoro poi, dove si è occupato delle strategie industriali in rapporto alle politiche macroeconomiche ed alla formazione del risparmio; fervido scrittore e saggista, vincitore del premio “Guido Dorso” di meridionalistica.

Nel 2020 è stato, insieme a Giulietto Chiesa, tra i primi promotori del “Piano di Salvezza Nazionale” che prevedeva un forte intervento statale nella politica monetaria, ora preso in considerazione dal Ministero del Tesoro, ma con modifiche che lo hanno portato ad estraniarsene.

Galloni, entrato a far parte del Direttivo Nazionale WHB, illustrerà il panorama economico che si profila all’orizzonte e come mettere al sicuro i risparmi, per lo più legati al fluttuare del mercato borsistico internazionale. Ci parlerà anche del progetto “SIRE” che verrà lanciato dal Governo con una “criptovaluta” che è un credito d’imposta, non rimborsabile dallo Stato, ma utilizzabile come garanzia di finanziamenti in Euro, la cui accettazione tra privati è però su base volontaria.

Sarà presente anche Armando Manocchia, personaggio eclettico ed impagabile comunicatore di ImolaOggi e Piazza Libertà, un programma noto per la sua volontà di fare chiarezza sulle notizie, distinguendo tra informazione obiettiva e propaganda faziosa.

Sotto la sua conduzione il format ha guadagnato attenzione per la sua capacità di trattare temi controversi senza cadere nel populismo o nell’imprecisione. Ogni episodio affronta argomenti di rilevanza nazionale e internazionale, spingendo alla riflessione su questioni che spesso vengono semplificate o distorte nei tradizionali media.

Coordina l’incontro Lara Elli, formatrice e consulente aziendale per lo sviluppo delle risorse umane, studiosa e relatrice del settore Common Law e Autodeterminazione, co-fondatrice dell’Associazione MONTECURA Accoglienza e Ospitalità, che nella sua sede di Albino, Via Monte Cura 6 (dove verrà ospitata anche la futura Sede Provinciale della Bergamasca del WHB) coopererà alla seconda parte dell’evento: “A Cena con Antonino Galloni: prelibatezze per il palato e per la mente”, per chi vuole approfondire temi, porre domande, essere anche messo a conoscenza dei futuri programmi del WHB.

Parte dei proventi della serata verranno devoluti all’avvio del progetto WHB per la creazione nella Bergamasca di un’Unità di Primo Intervento Infermieristico in una delle frazioni meno servite dal SSN, senza Guardia Medica e più distanti dal Pronto Soccorso dell’ospedale di zona.

Per prenotare l’incontro pomeridiano, inviare un messaggio Whatsapp o SMS al 366 5319184

Per prenotare la cena, chiamare il 320 8217617

Il World Health Board è una ONG svizzera che si propone di migliorare le condizioni della popolazione in ogni zona in cui opera, coordinando le realtà associazionistiche presenti nell’area nell’esecuzione di una serie di progetti “tagliati su misura” sulle necessità delle comunità, che comprendono ogni sfaccettatura dell’agire nella società civile, volti a portare un visibile miglioramento alla collettività.

La scelta dell’utilizzo nel nome dell’organizzazione del termine “Health/Salute” esprime l’intenzione primaria del WHB di riportare lo stato di salute ottimale nei macrosettori dello sviluppo umano ai quali si rivolge l’obiettivo generale del Progetto WHB: Sanità & Benessere; Istruzione & Formazione; Diritti Umani & Giustizia; Ecologia & Ambiente; Energia & Trasporti; Cultura & Arte; Economia & Finanza; Lavoro & Imprenditoria; Spiritualità & Filosofie; Miglioramento Personale; Tempo Libero & Turismo.

Il WHB è conosciuto in 53 nazioni che hanno chiesto di eseguire il Progetto Pilota in Italia, per poi applicare lo schema organizzativo entro i propri confini.

L’obiettivo principale del WHB è: Una comunità mondiale sempre più serena, pacifica, informata, fisicamente e mentalmente sana, spiritualmente risvegliata, capace di GARANTIRE CHE LE SOCIETÀ CONTINUINO A FIORIRE E PROSPERARE SENZA DISTURBO, CONSENTENDO LA PIÙ GRANDE LIBERTÀ POSSIBILE AGLI INDIVIDUI.

La VicePresident & Executive Director International del WHB, nonché Presidente Nazionale del WHB-ITA e Direttore Esecutivo del Progetto Pilota Italia, è Myriam Bettinelli.

