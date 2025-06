Migranti, 76 traghettati a Ravenna: tutti uomini

La nave Solidaire ha prelevato 76 uomini in acque libiche

È libico e ha una gamba amputata con una protesi che parte da sopra il ginocchio: è il primo dei 76 migranti che nel pomeriggio di sabato sono sbarcati dalla nave dell’Ong tedesca Solidaire. Tra loro anche 14 minori non accompagnati. Si tratta del 21esimo sbarco a Ravenna, il secondo per la Solidaire che era arrivata già il 6 maggio, iniziato intorno alle 15.10 sulla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna.

Mentre il giovane è stato caricato su un’ambulanza del 118, gli altri sono stati trasportati in pullman verso il Centro di Medicina e Prevenzione, dove saranno effettuati i controlli medico-sanitari. “Al termine – spiega il prefetto Raffaele Ricciardi – saranno ripartiti tra Piemonte, dove andranno 50 adulti, Toscana per i minori non accompagnati; mentre gli altri rimarrano in Romagna tra Forlì e Ravenna. Le condizioni di salute sono complessivamente stabili e per quanto riguarda il giovane con problemi di deambulazione, le sue condizioni sembrano stabili, ma faremo controlli più approfonditi. Non conosciamo i motivi del suo stato di salute, “.

La nave ha soccorso i 76 uomini da una imbarcazione in difficoltà al largo di Tripoli, nella notte tra lunedì e martedì, per poi affrontare il viaggio fino a Ravenna. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sud Sudan, Etiopia, Yemen, Siria e Libia.

