Accerchiato e derubato dai “maranza” in centro a Milano

Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, un tunisino è stato arrestato dalla polizia

Attimi di paura in via Legnano a Milano (zona Parco Sempione) nella serata di martedì 10 giugno dove un uomo di 32 anni è stato derubato da tre ragazzi. Per uno di loro, un tunisino di 22 anni, sono scattate le manette. Tutto è accaduto intorno alle 23, come riferito dalla questura.

Il 32enne ha dichiarato di essere stato circondato da tre persone mentre stava passeggiando per la via del centro di Milano insieme alla sua ragazza. Immediatamente i tre si sono fiondati sulla collanina d’oro che portava al collo per poi allontanarsi.

L’inseguimento e l’arresto

Il 32enne e la sua ragazza hanno rincorso i tre e grazie a un vigilantes di un evento che si stava svolgendo in zona Parco Sempione sono riusciti a fermare uno dei tre. Nel frattempo è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Centro che hanno arrestato il 22enne.

La collanina non è stata recuperata e i detective stanno cercando di identificare i complici. Il 32enne non ha riportato lesioni e ha rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso.

