Il capo del Pentagono: “Fondi per Kiev ridotti nel prossimo bilancio”

I finanziamenti per l’assistenza militare all’Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa. Lo ha ammesso il capo del Pentagono Pete Hegseth in un’audizione alla Camera. “Questa amministrazione ha una visione molto diversa del conflitto. Riteniamo che una soluzione pacifica negoziata sia nel miglior interesse di entrambe le parti e nell’interesse del nostro paese”, ha messo in evidenza Hegseth. La riduzione dei finanziamenti significherà meno armi all’Ucraina contro la Russia.

Zelensky: “Servono azioni concrete Usa-Europa contro Mosca”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato “azioni concrete” da parte di Stati Uniti ed Europa per fermate gli attacchi russi. “È importante che la risposta agli attacchi russi non sia il silenzio del mondo, ma azioni concrete. Le azioni dell’America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Le azioni dell’Europa, che non ha altra alternativa che essere forte. Le azioni di altri nel mondo, che hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che sono stati ignorati dalla Russia. È necessaria una forte pressione per la pace”, ha scritto su Telegram. tgcom24.mediaset.it