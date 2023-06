“Notizie infondate”, Giorgetti querela Repubblica

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ”a tutela del suo buon nome, ha dato mandato ai suoi legali per presentare una denuncia querela nei confronti del quotidiano La Repubblica, in merito all’articolo pubblicato oggi ‘Visti facili per gli investitori russi con il si di Giorgetti”’. Lo comunica il Mef in una nota.

”L’articolo e il titolo sono destituiti di ogni fondamento nel merito (i ministri non hanno alcun ruolo nei lavori del comitato) e fa, inoltre, riferimento a vicende decise in un’epoca in cui Giorgetti non era più ministro dello Sviluppo economico (ora Mimit)”. adnkronos