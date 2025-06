Milano, 5 scippi e rapine con coltello: arrestato marocchino

Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Cinque scippi e rapine. Tutti avvenuti tra mezzanini della metropolitana e stazioni ferroviarie di Milano. Alcuni messi a segno con un coltello in mano, lama che in alcuni casi ha causato ferite alle vittime. Colpi fotocopia, simili uno all’altro. Per questo i poliziotti hanno ipotizzato che dietro i fatti ci fosse la stessa persona e nelle scorse ore sono scattate le manette per il presunto responsabile

Il 24enne è ritenuto responsabile, insieme ad altri complici per il momento non rintracciati, di cinque episodi avvenuti dal 1° gennaio di quest’anno. Tutti i colpi sono stati messi a segno in “luoghi interessati da un elevato afflusso di persone”, come “metropolitane scali ferroviari, attuando condotte connotate da elevato tasso di aggressività e talvolta anche con uso di armi da taglio”, hanno precisato dalla questura attraverso una nota.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal settimo dipartimento della procura di Milano e condotte dai detective del commissariato Garibaldi-Venezia, hanno portato al 24enne. I detective sono arrivati a lui attraverso le denunce delle vittime, ma anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso installate nelle stazioni. Il 24enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.

www.milanotoday.it