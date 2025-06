Trump: “Libererò Los Angeles da clandestini e criminali”

“Los Angeles, un tempo grande città americana, è stata invasa e occupata da immigrati clandestini e criminali. Ora folle violente e insurrezioniste stanno attaccando i nostri agenti federali nel tentativo di fermare le operazioni di deportazione”. Lo scrive Donald Trump su Truth annunciando di aver dato ordine “di intraprendere tutte le azioni necessarie per liberare Los Angeles dall’invasione migratoria e porre fine a queste rivolte”. “L’ordine sarà ripristinato, gli immigrati clandestini saranno espulsi e Los Angeles sarà liberata”, ha aggiunto.

“La Guardia nazionale è stata dispiegata a Los Angeles per ristabilire la legge e l’ordine”, ha spiegato Donald Trump. “Siamo pronti a mandare soldati ovunque, non lasceremo che questo succeda al nostro Paese. Non lasceremo che il nostro Paese venga fatto a pezzi così”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla possibilità che scoppino altre proteste in città come New York e Chicago. “Saremo molto, molto forti termini di legge e ordine”.

Donald Trump ha dichiarato che invocherà l’Insurrection Act se ci sarà un’insurrezione a Los Angeles. In teoria, per poter inviare la Guardia Nazionale il presidente avrebbe già dovuto invocarla. “Al momento non c’è un’insurrezione ma ci sono persone violente e non gliela lasceremo fare franca”, ha detto il tycoon. tgcom24.mediaset.it