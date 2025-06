Calenda va al seggio con la scheda elettorale esaurita

Il senatore di Azione, Carlo Calenda, è andato al seggio a Roma per votare ai referendum, ma ha trovato la propria scheda elettorale con tutti i timbri esauriti. Un momento di lieve imbarazzo tra gli scrutatori e il senatore.

Uno degli scrutatori gli ha spiegato la procedura

“Vada in via Petroselli, le rifanno subito la scheda”. All’uscita dal seggio, Calenda ha commentato: “Sono andato a votare e avevo anche la scheda esaurita. Detto questo, sono un senatore eletto: è giusto che chi è eletto vada a votare. Dopodiché sui referendum è una lunga prassi. Chi vuole andare va, chi non vuole andare non va: vuol dire che non è d’accordo con i quesiti e non c’è nulla di antidemocratico in questo”.

Calenda dunque è andato a Via Petroselli a ritirare una nuova scheda e poi è tornato al suo seggio per votare. Ha ritirato le schede per tutti e 5 i quesiti.ANSA