Crosetto: “abbandonare illusione di pace garantita per sempre”

Crosetto: “abbandonare l’illusione di una pace garantita per sempre”

In occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno, sul tema dei pericoli esterni è intervenuto anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto: “Occorre, purtroppo, abbandonare l’illusione di una pace garantita per sempre, difendendosi dalle minacce esterne e da quegli attori globali che considerano un orpello i nostri valori fondanti: la pace, la sicurezza, la libertà e la democrazia. Dobbiamo costruire una Difesa nazionale solida e interoperabile, che rafforzi e integri la Nato, attraverso la costruzione di un pilastro europeo della Difesa”.

Rutte: “Nato deve rafforzare prontezza alla guerra”

Sulle potenziali minacce all’Alleanza atlantica è intervenuto anche il segretario generale dell’Alleanza stessa, Mark Rutte, parlando ieri al summit dei Paesi del confine orientale: “La Nato ha bisogno di alleati che si impegnino e attuino misure atte ad implementare la nostra prontezza alla guerra, in modo da aumentare le nostre capacità di difesa e deterrenza. Sappiamo tutti che questo è fondamentale a causa della minaccia molto concreta di un rapido riarmo della Russia”, ha affermato Rutte sottolineando la necessità di attuare programmi ambiziosi in grado di rendere l’alleanza all’altezza delle attuali sfide alla sicurezza.

“L’aumento della spesa per la difesa e dell’industria della difesa sarà in cima alle priorità del vertice Nato dell’Aja”, ha concluso il segretario. tg24.sky.it