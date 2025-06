Referendum, Meloni: “Vado ma non ritiro la scheda”. Ira di Elly Schlein

A una settimana dal voto sui 5 referendum dell’8 e 9 giugno, Giorgia Meloni anticipa quella che potrebbe essere la sua posizione

“Vado ma non ritiro la scheda”, ha infatti detto la presidente del Consiglio rispondendo alle domande dei cronisti dopo la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Capo dello Stato per la celebrazione della festa della Repubblica.

La polemica

“Meloni prende in giro gli italiani dicendo ‘vado a votare ma non voto’. Anziché dire se è favorevole o contraria ai cinque quesiti su lavoro e cittadinanza, conferma che vuole affossare i referendum e che teme il raggiungimento del quorum perché non ritirare le schede equivale a non votare”, dichiara la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

“Meloni ha paura della partecipazione e di dire la verità che è sotto gli occhi di tutti: è contraria a contrastare la precarietà e migliorare la legge sulla cittadinanza – aggiunge -. Invece di invitare all’astensione, e di farlo nel giorno della festa della Repubblica, avesse almeno il coraggio di andare a votare no. Noi invece voteremo convintamente 5 sì, e saremo tanti!”. ADNKRONOS