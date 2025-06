Milano, rapina a bastonate: arrestato egiziano

Bastonate per rubare un portafoglio. Bottino? 40 euro.

Un ragazzo di 28 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato a Pero (Milano) nel pomeriggio di sabato 31 maggio con l’accusa di rapina aggravata. Il 28enne ha minacciato e colpito con un bastone un 24enne in strada per rubargli il portafogli. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 17.20 in piazza Unità d’Italia e sul posto è giunta una volante del commissariato di Rho

In manette è finito il 28enne che poco prima aveva provato a impossessarsi del portafogli della vittima. Il giovane derubato invece, cittadino italiano di seconda generazione, non ha voluto far ricorso alle cure del pronto soccorso, rifiutando il trasporto in ospedale.

