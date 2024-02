Difesa, presentata legge per istituire la riserva militare

Minardo presenta un progetto di legge per istituire la riserva militare

Una riserva militare da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato d’emergenza: è quanto prevede il progetto di legge presentato alla Camera dal Presidente della Commissione Difesa Nino Minardo.

Nella Pdl i riservisti verrebbero attinti esclusivamente dal bacino dei cittadini italiani che hanno già prestato servizio come Volontari in Ferma Triennale (VFT) o Volontari in Ferma Iniziale (VFI) e che attualmente sono in congedo.

Ciò consentirebbe di selezionare, su base volontaria, personale già formato e addestrato dalle Forze Armate.

