Istanbul, Kiev presenta memorandum per continuare la guerra

ISTANBUL – I media ucraini pubblicano il testo del memorandum che gli ucraini avrebbero consegnato ai russi durante i negoziati a Istanbul. Le richieste dell’Ucraina:

Un cessate il fuoco completo su acqua, terra e aria;

Scambio di prigionieri, tutti per tutti;

L’Ucraina conserva il diritto di aderire alla NATO, senza alcuna intenzione di farla diventare neutrale;

Nessuna restrizione per l’esercito ucraino;

L’Ucraina non riconosce alcun cambiamento territoriale;

L’Ucraina chiede riparazioni di guerra e il congelamento dei beni russi;

Le sanzioni contro la Russia vengono gradualmente revocate, ma potrebbero essere reintrodotte;

Incontro tra Zelensky e Putin;

garanzie di sicurezza da stabilire.

https://t.me/letteradamosca/27331