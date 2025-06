Bologna, due uomini uccisi con ferocia in casa

Macabro ritrovamento questa mattina, intorno alle 8, in un’abitazione di piazza dell’Unità a Bologna

La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione. All’interno dell’appartamento sono stati trovati i corpi senza vita di due uomini, entrambi italiani, conviventi e incensurati. Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, nato a Bologna, e Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un duplice omicidio particolarmente efferato, commesso con un’arma da taglio. Il cinquantenne presentava una profonda ferita addominale, mentre il cinquantaquattrenne è stato sgozzato.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia e della scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e le indagini sono attualmente in corso.

