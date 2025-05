Finiti i 130 giorni del mandato di Elon Musk alla Casa Bianca, Trump gli dona una chiave d’oro

Usa- Il Presidente Usa Donad Trump ha donato una chiave d’oro ad Elon Musk durante la conferenza stampa di saluto per la fine dei suoi 130 giorni di mandato al Doge, il dipartimento governativo per il taglio dei costi. I due tycoon si erano accordati per un incarico a termine.

Il presidente ha tenuto una conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca insieme a Elon Musk per ufficializzare l’addio del patron di Tesla. Un saluto in grande armonia con la reciproca promessa che la collaborazione tra i due non finisce qui.

“Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale per il saluto a Musk. Il presidente americano ha elogiato il miliardario per il suo lavoro al dipartimento per l’efficienza governativa. “Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato”, ha aggiunto.