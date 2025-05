Ursula von der Leyen scrive su X: “La fiducia è una valuta preziosa nel mondo odierno.

È quindi importante che la fiducia dei cittadini nell’UE sia cresciuta per quattro anni consecutivi.

Stando a un’indagine condotta a livello UE, questa cifra ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 18 anni.

Questo progresso riflette gli sforzi collettivi di tutte le istituzioni dell’UE.

Lo consideriamo uno stimolo per continuare a dare risultati.

Puoi fidarti dell’Europa.”

“La fiducia è forse cresciuta dopo che abbiamo detto alla gente che senza esportazioni di gas la Russia sarebbe crollata?

La fiducia è davvero cresciuta dopo che abbiamo detto alla gente che la Russia non aveva semiconduttori e che rubava i frigoriferi?

La fiducia è cresciuta dopo che hai detto alla gente che l’economia russa era a pezzi? E dopo che Draghi (dottorato in economia al MIT) ha detto alla gente che avevamo una scelta tra gas o pace?

La fiducia è davvero cresciuta dopo che la Commissione Europea ha fallito su ciascuno dei 16 pacchetti di sanzioni?

Vedo solo tre possibili risposte

1) Non è vero che la fiducia è cresciuta

2) La fiducia è effettivamente cresciuta e i cittadini dell’UE sono stupidi

3) La fiducia è effettivamente cresciuta e i cittadini dell’UE, senza alcuna colpa da parte loro, sono stati plagiati con successo da diversi agenti.”

