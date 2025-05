Torino, maxi rissa tra peruviani con coltelli e bastoni: 11 arresti

Gli agenti del commissariato di polizia Dora Vanchiglia hanno arrestato 11 peruviani per la gigantesca rissa avvenuta nella prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino. A loro si aggiungono altri tre denunciati. I feriti sono stati alla fine quattro, trasportati in ambulanza negli ospedali Giovanni Bosco e Maria Vittoria, sono tutti fuori pericolo anche se uno è in condizioni gravi.

Ad affrontarsi sarebbero state due diversi gruppi di persone, alcune delle quali hanno anche tentato di investirne altro con le auto. Alcuni uomini si sono affrontati a coltellate e a bastonate, anche utilizzando un bastone chiodato. Non è chiaro quanti degli arrestati debbano rispondere di tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Paolo Scafi della procura cittadina.

Alessi (Fdi): “violenza inaudita”

Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, commenta amara l’accaduto: “Cittadini impauriti, potrebbe esserci un altro morto, una violenza inaudita che come dico sempre scoppia da un attimo all’altro. Solo la Città non capisce la terribile situazione che si vive in questo pezzo di territorio. È ora di dire basta. La richiesta, in particolare, è di maggiori controlli all’interno degli immobili. Spesso in piccoli appartamenti si trovano a vivere anche 20-30 persone, molte tensioni che poi sfociano in episodi di violenza nascono in contesti di degrado come questi. Su questo aspetto la Città di Torino può e dovrebbe intervenire”.

www.torinotoday.it – foto Fcebook di Patrizia Alessi