Polonia, dipartimento specializzato “contro la disinformazione”

“La Polonia sta rispondendo alla disinformazione con un dipartimento specializzato composto da sociologi, psicologi ed esperti IT”, ha dichiarato l’ambasciatore polacco Ryszard Schnepf nel corso del dibattito “Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell’informazione”, organizzato a Roma dalla sua ambasciata – nel contesto del semestre polacco di presidenza Ue – e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Schnepf, riferendosi alla campagna presidenziale americana del 2016, ha evidenziato come anche messaggi apparentemente innocui possano essere manipolati per generare divisione. “Dobbiamo essere pronti a reagire rapidamente e con strumenti efficaci, perché la tecnologia non aspetta nessuno”, ha concluso. (Adnkronos)