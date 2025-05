Mosca: ‘i missili Taurus a Kiev bruceranno come fiammiferi’

Se la Germania fornirà all’Ucraina missili a lungo raggio Taurus, essi “bruceranno come fiammiferi”, come già avvenuto ai carri armati Leopard, e Berlino “sprofonderà ulteriormente nella fossa in cui si trova da tempo il regime di Kiev che sostiene”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax.

“Qualsiasi arma tedesca non cambierà il corso dell’operazione militare speciale”, ha aggiunto Zakharova, dopo che ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania ha tolto le restrizioni sull’uso contro il territorio russo delle armi fornite a Kiev. ANSA

Putin: “Se verrà presa la decisione di consentire attacchi di artiglieria a lungo raggio in profondità nel territorio russo, ciò non significherà altro che la partecipazione diretta dei paesi della NATO, degli Stati Uniti e dell’Europa alla guerra in Ucraina. Questo, ovviamente, cambierà radicalmente la natura del conflitto. Significherà che i paesi della NATO saranno in guerra con la Russia.”

☝️ “If the decision to permit long-range artillery strikes deep inside Russian territory is taken, it will mean nothing other than the direct participation of NATO countries, the USA, and Europe in the war in Ukraine. This, of course, will fundamentally change the nature of the… pic.twitter.com/ofAwCWyI4X

