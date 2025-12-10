Migranti, von der Leyen: “aprire vie più sicure e legali”

Ursula von der Leyen afferma che per impedire gli attraversamenti illegali delle frontiere “dobbiamo aprire più vie sicure e legali per raggiungere l’Europa” e annuncia, nell’ambito delle nuove “partnership di talenti”, l’apertura di un ufficio in India per mettere in contatto i datori di lavoro europei con i richiedenti di lavoro extraeuropei.

Precedentemente ha detto. “È l’Europa che deve decidere chi si rivolge a noi e in quali circostanze. Non i trafficanti.

Quindi stiamo lavorando con dei partner. Per prevenire i viaggi illegali. Rompere il modello di business dei contrabbandieri.

E informare e avvertire meglio coloro che sono presi di mira dai trafficanti””

Ursula von der Leyen déclare que pour empêcher les passages illégaux des frontières, « nous devons ouvrir davantage de voies d’accès sûres et légales à l’Europe », et annonce, dans le cadre des nouveaux « partenariats de talents », l’ouverture d’un bureau en Inde pour mettre en… pic.twitter.com/sd46DCWduo

