Migranti, von der Leyen: “aprire vie più sicure e legali”

Ursula von der Leyen afferma che per impedire gli attraversamenti illegali delle frontiere “dobbiamo aprire più vie sicure e legali per raggiungere l’Europa” e annuncia, nell’ambito delle nuove “partnership di talenti”, l’apertura di un ufficio in India per mettere in contatto i datori di lavoro europei con i richiedenti di lavoro extraeuropei.

Precedentemente ha detto. “È l’Europa che deve decidere chi si rivolge a noi e in quali circostanze. Non i trafficanti.
Quindi stiamo lavorando con dei partner. Per prevenire i viaggi illegali. Rompere il modello di business dei contrabbandieri.
E informare e avvertire meglio coloro che sono presi di mira dai trafficanti””

