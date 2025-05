Merz: ‘a Kiev armi senza limiti di gittata’

BERLINO, 26 MAG – “Non ci sono più restrizioni di raggio d’azione sulle armi fornite all’Ucraina, né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all’Europa Forum della rete Wdr.

Merz ha quindi affermato che “ora l’Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio. Fino a qualche tempo fa non poteva farlo, adesso può farlo”. “Un Paese che può difendersi solo da un attacco sul proprio territorio non si difende adeguatamente”, ha spiegato. (ANSA)

Il commento del Cremlino

MOSCA, 26 MAG – Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha definito “piuttosto pericolose, se venissero prese” le decisioni dei Paesi europei di rimuovere le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Interfax citando un’intervista a Peskov del giornalista Aleksandr Yunashev.

“Queste potenziali decisioni, se mai venissero effettivamente prese, sono in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a raggiungere una soluzione politica”, ha dichiarato Peskov. Il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato che Berlino e altri alleati occidenali di Kiev hanno rimosso le restrizioni alla gittata delle armi inviate all’Ucraina. (ANSA)