Delitto Garlasco, l’impronta di una scarpa da donna

Analizzare nuovamente tutti i reperti con una lettura scientifica

La difesa di Alberto Stasi vuole riscrivere la verità giudiziaria sull’omicidio di Chiara aPoggi a Garlasco per il quale è in carcere, con una sentenza definitiva, il suo assistito. Ma c’è un nuovo indagato per omicidio in concorso, Andrea Sempi amico del fratello della vittima.

L’avvocato Antonio De Rensis fa sapere di puntare a una rilettura scientifica di tutti i reperti a disposizione nell’ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. “Vorremmo fare una rivisitazione, a livello scientifico, di tutto. Anche delle impronte dei piedi come quella parziale del numero 36/37, che si ritiene femminile, in quanto pensiamo che con le nuove tecniche si possa arrivare a un esito”, spiega in una dichiarazione il legale in riferimento alle impronte di scarpa isolate all’epoca sul luogo del delitto.

Articolo di giornale, dopo l’autopsia