Migranti, nave Humanity a Bari: 103 a bordo

Ha attraccato nel porto di Bari la nave Humanity 1 con a bordo 103 migranti salvati domenica scorsa nelle acque del Mediterraneo

BARI, 21 MAG – Secondo i dati resi noti da Sos Humanity fra i migranti a bordo ci sono 12 minori, quasi tutti non accompagnati, un neonato e circa 80 donne. Al momento del salvataggio i migranti si trovavano su due imbarcazioni, definite “inadatte alla navigazione”, privi dei giubbotti di salvataggio.

Le persone salvate sono 104, ma una di loro è stata evacuata per problemi di salute e portata in ospedale. La maggior parte dei migranti sarà portata nel Cara di Bari, gli altri saranno smistati in altri centri di accoglienza. (ANSA)