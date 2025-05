Von der Leyen: ‘ci stiamo coordinando con Zelensky. Sanzioni più dure a Mosca’

BRUXELLES, 20 MAG – “Ho appena parlato al telefono con Zelensky. Stiamo coordinando attentamente le prossime mosse. L’Europa ha appena adottato il suo 17esimo pacchetto di sanzioni severe. È in preparazione un 18esimo pacchetto con ulteriori sanzioni incisive. È ora di intensificare la pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco”. Lo scrive sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Kiev: fare pressione su Mosca

“Abbiamo bisogno di una mobilitazione diplomatica. Viviamo in tempo di guerra, quindi dobbiamo agire di conseguenza. Dobbiamo dissuadere la Russia e ripristinare una pace duratura e completa in Europa e in Ucraina. Accogliamo con favore l’adozione del 17esimo pacchetto di sanzioni. Abbiamo bisogno di passi forti ora”.

Così il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha arrivando al consiglio difesa-Esteri a Bruxelles. “Nelle ultime settimane – ha sottolineato – l’Ucraina ha dimostrato che non siamo noi l’ostacolo alla pace. È Putin a voler proseguire la guerra. Per questo dobbiamo fare pressione sui russi”. (ANSA)