Garlasco, Sempio non si è presentato in tribunale

PAVIA, 20 MAG – Andrea Sempio non si è presentato alla convocazione in Tribunale a Pavia. È stato aspettato a lungo e, salvo giustificazioni che potrebbero essere ancora addotte, al momento non è più atteso alla doppia convocazione che vede Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e ora semilibero. (ANSA)

Ci sarebbe l’impronta di Andrea Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi. Lo rivela una perizia disposta dalla procura di Pavia in merito ai nuovi accertamenti disposti per fare luce sul delitto di Garlasco.