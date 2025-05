Torino, lite nel cortile della scuola: due stranieri si accoltellano

Una lite per futili motivi è finita a coltellate davanti la casa di carità Arti e Mestieri di Corso Brin a Torino, ente di formazione professionale

Due ragazzi di 16 e 18 anni si sono affrontati con armi da taglio. Entrambi stranieri, originari rispettivamente dell’Egitto e del Senegal, i due sono finiti negli ospedali Giovanni Bosco e Molinette di Torino. il primo, in condizioni più gravi, è stato trasportato in ambulanza, mentre il secondo si è presentato da solo in pronto soccorso per farsi medicare.

La lite per un fallo a calcetto e l’aggressione

Come riporta TorinoToday, sembra che a innescare la ressa sia stato un fallo subito qualche giorno prima nel corso di una partita di calcio a cinque in cui erano avversari. I due avrebbero preso ad affrontarsi nel cortile dell’istituto e la lite sarebbe rapidamente degenerata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Barriera Milano, che hanno raccolto alcune testimonianze e sono al lavoro per definire le precise responsabilità e i contorni della vicenda.

www.today.it