Si spoglia e insegue una donna, poi prende a pugni due agenti: fermato gambiano

Si è spogliato in pieno giorno davanti a una donna (che poi ha inseguito) e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti per bloccarlo

Un giovane di 19 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla polizia di Catania dopo essersi denudato quasi totalmente e aver inseguito una donna nei pressi di una scuola elementare in viale Africa. La vittima, spaventata, è riuscita a trovare riparo nel centro fieristico “Le Ciminiere” e si è salvata anche grazie all’intervento di alcuni operatori che hanno allertato le forze dell’ordine.

L’aggressione agli agenti

All’arrivo della polizia, il ragazzo ha rifiutato di fornire i documenti per l’identificazione e ha dato in escandescenze, aggredendo verbalmente gli agenti con urla e minacce di morte. La situazione è presto degenerata: il 19enne ha colpito con calci e pugni i due agenti, che sono comunque riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto.

La sua furia è continuata anche durante il trasferimento negli uffici della questura e nelle camere di sicurezza, rendendo necessario l’utilizzo del taser. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma, in attesa delle successive fasi del procedimento penale. Il 19enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

