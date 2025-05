Fugge in monopattino dopo aver rapinato un anziano, poi si schianta

Nel pomeriggio di sabato 17 maggio, un uomo sfreccia ad alta velocità a bordo di un monopattino tra le vie di Barriera di Milano poi si schianta contro uno stabile

Il ginocchio destro finisce contro lo spigolo di un muro e lui cade a terra riportando un lungo taglio verticale. Le sue urla attirano l’attenzione degli agenti della polizia di Stato e i militari dell’esercito italiano, entrambi impegnati nel progetto “Strade sicure”.

Sul posto interviene anche il personale del 118. Intanto il giovane, di circa 20 anni, getta una collanina all’interno di un tombino poi tenta la fuga dalle forze dell’ordine. Il motivo? Aveva appena strappato la catenina a un anziano e stava fuggendo a tutto gas prima schiantarsi contro il muro di un palazzo mentre stava svoltando da piazza Bottesini in via Malone.

Il ladro è stato poi arrestato e l’anziano è rientrato in possesso della catenina recuperata nel tombino. È Verangela Vera Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, a far trapelare la notizia e ad esprimere “Massima solidarietà all’anziano che oggi si è trovato a dover a che fare con questo balordo, che non ha avuto nessuno scrupolo usare violenza nei suoi confronti”.

www.torinotoday.it