Merz: ‘Meloni una dei protagonisti principali in Europa’

“Vorrei sottolineare espressamente mio apprezzamento per viaggio negli Usa della Presidente Meloni, lo ha fatto prestissimo ed è una dei protagonisti principali in Europa in modo che possiamo restare a fianco degli Stati Uniti”, lo ha detto il Cancelliere Merz a Palazzo Chigi.

“L’Italia è per noi un partner strategico irrinunciabile nella politica europea ed estera”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il bilaterale con la premier Meloni.

(askanews) – “Sono molto felice di aver accolto il cancellier Merz. Veniamo dai lavori della Cpe, dove abbiamo avuto modo di scambiarci prime opinioni che abbiamo approfondito nel bilaterale. È stato un incontro molto aperto, cordiale, operativo, concreto che credo rappresenti la smentita più efficace di una presunta assenza di interesse del nuovo governo tedesco per il rapporto con l’Italia. La solidità e la profondità delle nostre relazioni sono impossibili da mettere in dubbio”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, ricevuto a Roma all’indomani del vertice in Albania dei leader europei.