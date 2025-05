Max Felicitas picchiato e rapinato: “Milano è una me*da”

Il pornoattore e creator Max Felicitas (quasi 1 milione di follower) è stato rapinato la scorsa notte a Milano

Così racconta in un reel sui social. Non ha mostrato denunce. “Milano fa schifo – dice -. Ieri sera pieno centro, corso Como, esco da un locale, mi sto dirigendo per salire verso il mio Uber, mi ferma un ragazzo e mi chiede ‘Max, ti serve un taxi?’. Subito dopo si avvicinano in più ragazzi, mi arriva un pugno fortissimo nel petto, mi strappano la collana e nessuno ha fatto un c***zo”.

“È questa la Milano dove vogliamo vivere?”

“Non c’era polizia, non c’erano carabinieri nella zona della movida dove ci sono tutti i ragazzi di venerdì sera, non c’era una pattuglia all’uscita del locale”, dice.

“Incredibile. È questa la Milano dove vogliamo vivere, è questa la m***da in cui vogliamo stare. Uno cosa chiede? Di vivere tranquillo, di andare a ballare con gli amici, di vivere sereno. Questa è la m***da che stanno facendo quelli che comandano, quelli che paghiamo per gestire il nostro paese”, si lamenta Felicitas.

“Siamo governati da delle me***de e quello che ci ritroviamo è la m***da”, conclude.

www.milanotoday.it