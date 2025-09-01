Interferenze Gps del volo di von der Leyen, Cremlino: “Non c’entriamo”

U’interferenza ha disattivato i servizi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro e ha costretto l’aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. Lo riporta il Financial Times, spiegando che un aereo che trasportava von der Leyen a Plovdiv domenica pomeriggio è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l’avvicinamento all’aeroporto della città, in quella che tre funzionari informati sull’incidente hanno definito un’operazione di interferenza russa.

“Il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento”, ha detto uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un’ora, il pilota dell’aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. “Si è trattato di un’innegabile interferenza”.

Mosca nega un coinvolgimento

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato un coinvolgimento della Russia. “Le vostre informazioni non sono corrette”, ha dichiarato Peskov al Financial Times, il quotidiano che per primo ha rivelato il malfunzionamento al sistema di navigazione dell’aereo durante l’atterraggio in Bulgaria.

Quello su cui viaggiava von der Leyen era “un volo charter”

Se l’obiettivo fosse o meno quello di colpire l’aereo su cui viaggiava la presidente?

“Questa domanda va posta ai russi, se effettivamente sono stati loro a compiere l’azione, come sospettano le autorità bulgare, e alle autorità bulgare che stanno indagando sulla questione. Quello che possiamo dire è che le autorità bulgare sospettano che questa palese interferenza sia stata perpetrata dalla Russia, e queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto da loro”. Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa.

“La Presidente sta visitando in questi giorni sette Stati membri in prima linea. Una delle tappe è stata la Bulgaria, dove avrebbe dovuto visitare il fronte, e lì si è verificato questo episodio di interferenza. L’aereo, in ogni caso, è atterrato sano e salvo nel luogo originariamente previsto. Quindi non c’è stato alcun cambiamento di rotta a causa di ciò”, precisa la portavoce. tgcom24.mediaset.it