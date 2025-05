Rapina con bastonate e acqua bollente, denunciato straniero

Ha tentato di rapinare un cittadino, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, e per questo un 40enne, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato dai carabinieri di Piombino.

Secondo quanto ricostruito, lo straniero in un primo momento avrebbe minacciato un uomo per tentare di convincerlo a dargli il denaro che aveva. Non riuscendo nell’intento, prima lo avrebbe preso a bastonate e successivamente gli avrebbe tirato dell’acqua bollente su una gamba.

I militari dell’Arma, prontamente giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti, individuando l’aggressore nel centro cittadino. Una volta portato in caserma, nei suoi confronti è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

www.livornotoday.it