Ragazzo accoltellato a Milano, arrestato cubano

MILANO, 17 MAG – I Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno fermato il presunto autore dell’accoltellamento di un tredicenne egiziano avvenuto ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto a Milano. E’ un 27enne cubano. E’ accusato di tentato omicidio.

L'uomo è stato localizzato a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Aveva una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l'aggressione. Recuperata anche dell'arma del delitto – un coltello con una lama di circa 20 cm – occultata in un campo vicino a via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L'uomo ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto. Il fermato è ora a San Vittore.

La lite con lo spacciatore

L'adolescente è stato ferito nel pomeriggio, verso le 15, in centro città, in corso Vittorio Veneto vicino piazzale Oberdan. Il diciannovenne che lo ha portato in ospedale ha spiegato di conoscerlo e di essere andato insieme con lui e a un terzo giovane, ancora in corso di identificazione, in viale Vittorio Veneto per acquistare della sostanza stupefacente. Sarebbe scoppiata una lite con lo spacciatore, il quale avrebbe aggredito con un coltello sia il ragazzino sia il cane. Dopo l'aggressione, i tre sono fuggiti in auto.