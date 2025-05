Straniero accoltellato a Milano, è grave. Ferito anche il suo cane

MILANO, 16 MAG – Un ragazzo, la cui età non è stata ancora accertata, è stato accoltellato nel pomeriggio a Milano e lasciato da un’auto davanti all’ospedale Fatebenefratelli in gravi condizioni. Con lui c’era anche il suo cane rottweiler, ferito seriamente a sua volta.

Il giovane, che ha detto di essere un minorenne, sarebbe un egiziano ed è stato portato subito in sala operatoria. E’ stato raggiunto da diversi fendenti fra i quali uno al petto è il più preoccupante. Ha perso molto sangue, così come il suo cane che è stato portato in una clinica veterinaria.

Il giovane è stato lasciato in piazza Principessa Clotilde, davanti al Pronto soccorso, da un ventenne, un italiano di seconda generazione, il quale ha affermato di averlo soccorso in piazzale Oberdan non lontano dal McDonald’s. Secondo la sua versione, l’accoltellato gli avrebbe detto in arabo di essere stato inseguito e ferito da tre persone.

Sempre il ferito, secondo quanto spiegato dai militari, è uno straniero: al momento di essere soccorso avrebbe detto di avere 13 anni ma ne avrebbe di più. E’ possibile sia maggiorenne e di origine egiziana. Sull’episodio ha preso posizione il deputato di FdI, Riccardo De Corato: “Ancora violenza in centro – ha denunciato in una nota -. L’assessore alla sicurezza Sala dove è, dove sono i vigili? La polizia e i carabinieri sono lasciati soli”. (ANSA)