Migranti, 263 traghettati a Genova dalla nave Solidaire

È previsto per oggi venerdì 16 maggio 2025 l’attracco della nave Solidaire a Ponte Colombo per lo sbarco di 263 migrantui

All’imbarcazione dell’omonima Ong spagnola è stata assegnata la destinazione ligure dopo due diversi interventi effettuati nel Mediterraneo meridionale, un totale di 279 persone, 16 delle quali sono scese a Lampedusa, le restanti 263 (molte originarie di Somalia e Sudan) sono in viaggio verso Genova,

Le attività delle pubbliche assistenze saranno coordinate dal 118, con il contributo operativo e logistico di diverse associazioni che lavoreranno in stretta sinergia sul posto, all’interno di un quadro organizzativo che vedrà impegnate decine di volontari di Anpas Liguria, Croce Rossa e Misericordie, insieme agli operatori sanitari degli ospedali e delle aziende genovesi, ci sarà anche il personale sanitario del Gaslini per le visite pediatriche. Il tutto sotto la guida della Prefettura di Genova. Ancora non si conosce la ripartizione di quanti verranno sbarcati.

www.genovatoday.it