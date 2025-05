Commissione Covid, FdI: “le opposizioni intimidiscono gli auditi”

“L’atteggiamento dal sapore intimidatorio delle opposizioni in commissione Covid ha raggiunto oggi il suo apice”. Cosi’ in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid

“Il senatore Boccia ha pubblicamente rivolto gravi accuse, la cui inconsistenza denota debolezza giuridica e politica, nei confronti dell’avv. Canali, gia’ dirigente dell’Agenzia delle dogane, audito il 30 aprile scorso. Se ritiene che qualcuno abbia detto il falso, anziche’ chiedere ad altri di farlo, denunci direttamente e si assuma la responsabilita’ di una eventuale calunnia. E’ inaccettabile l‘atteggiamento sistematico di delegittimazione della sinistra nei confronti degli auditi che riferiscono fatti gravi con pesanti implicazioni del governo Conte.

Segnaleremo ai presidenti di Camera e Senato questo atteggiamento inaccettabile e valuteremo un esposto. Anziche’ accusare gli auditi e continuare a scappare, Conte e Boccia, ai tempi rispettivamente presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli Affari regionali, vengano, come richiesto da Fratelli d’Italia, a riferire in commissione rispondendo, davanti agli italiani, delle loro azioni; spieghino perche’ hanno consentito che nelle corsie degli ospedali il nostro personale sanitario indossasse mascherine farlocche comprate da consorzi cinesi sui quali lucravano imprenditori vicini alla sinistra”.

https://t.me/PaoloBellavite/11049