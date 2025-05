Perquisizione carcere Ancona, 23 cellulari in sezioni di alta sicurezza

15 MAG – Il personale della Casa Circondariale di Ancona Montacuto ha sequestrato numerosi telefoni cellulari nelle disponibilità di detenuti. Un’operazione, sotto la guida del comandante dirigente Nicola Defilippis, che ha interessato i due reparti Alta sicurezza dell’istituto e che ha consentito il ritrovamento di 23 telefonini da parte della polizia penitenziaria, perquisendo in via straordinaria 26 detenuti dei due reparti.

Le organizzazioni Sindacali Sappe, Sinappe, Osapp, Uspp e Fsa/Cisl ringraziano tutto il personale coinvolto “per il lavoro svolto con dedizione e per la capacità di individuare e contrastare la detenzione illecita di dispositivi non consentiti, mettendo in atto un’azione preventiva e repressiva di grande importanza”.

Questo risultato, sottolineano i sindacati, “è la testimonianza tangibile dell’impegno quotidiano di donne e uomini che, nonostante le note carenze organiche e le complessità del servizio, svolgono con abnegazione il proprio dovere a tutela della legalità e della sicurezza pubblica”; l’auspicio delle organizzazioni sindacali è che questa operazione, “sia di stimolo per un maggiore riconoscimento dell’importanza del ruolo della Polizia Penitenziaria e per l’adozione di misure sempre più incisive a supporto del loro prezioso operato”. (ANSA)