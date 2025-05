Piacenza, sorprendono ladro in negozio: marito e moglie accoltellati

Hanno sorpreso un ladro che si era introdotto nella notte nella loro proprietà, con il malvivente che li ha aggrediti a coltellate per poi darsi alla fuga. Protagonista di questo episodio da incubo una coppia residente nel quartiere di Porta Galera, a Piacenza.

Il furto è avvenuto in via Torricella, poco dopo le 4.30 di oggi, mercoledì 14 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi, marito e moglie di origini cinesi, sarebbero stati svegliati nel cuore della notte da alcuni rumori provenienti dal loro negozietto di generi alimentari, situato nel piano sotto il loro appartamento. Dopo essere stato scoperto il malvivente avrebbe reagito sferrando due coltellate all’uomo, un 60enne, per poi avventarsi contro la moglie, colpita invece da un fendente al fianco. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, svegliati anche loro dalle grida e dal trambusto proveniente dal negozio della coppia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che si sono occupati di stabilizzare le ferite dell’uomo, più gravi, e di curare la moglie, che per fortuna è stata colpita soltanto in maniera superficiale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l’aggressore che, come detto, si è dileguato dopo la rapina finita male.

www.today.it