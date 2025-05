Carrara, sindaco Pd protesta per gli sbarchi. FdI: “non erano per l’accoglienza?”

«Apprendo con stupore che il sindaco di Carrara, Serena Arrighi commenta con malcelata insofferenza lo sbarco della nave della Ong Sea Watch con 190 migranti a bordo, definendo “insensato” che gli sbarchi avvengano nel porto di Marina di Carrara.

Mi meraviglia che la sindaca Pd, che attraverso il suo partito invoca da sempre misure che rendano facili e senza limiti gli sbarchi delle navi provenienti dall’Africa, abbia cambiato improvvisamente idea. L’accoglienza vale solo se non sbarcano a casa sua? Per usare una sigla in voga, evidentemente la Arrighi soffre della sindrome Nimby (“Non nel mio cortile”). È la solita doppia morale che abbiamo visto in passato anche a Capalbio. Si invoca l’accoglienza dei migranti, purché riguardi gli altri».

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana.

www.corrierenazionale.net