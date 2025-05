Putin: “fiducia nel ripristino dei rapporti con l’Europa”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere “fiducioso” che “prima o poi” ci si “muova verso il ripristino di relazioni costruttive” tra la Russia e “gli Stati europei”, “compresi quelli” che, a suo dire, si rivolgono a Mosca “in modo sostanzialmente villano e tramite ultimatum”. Lo riporta la Tass.

“Siamo ottimisti e fiduciosi che prima o poi, basandoci sulle lezioni della storia e sulle opinioni dei nostri popoli, inizieremo a muoverci verso un ripristino di rapporti costruttivi con gli Stati europei. Compresi quelli che oggi come prima non rinunciano a retorica antirussa e ad azioni chiaramente aggressive nei nostri confronti, cercano tuttora, lo vediamo direttamente in questi giorni, di parlarci in modo sostanzialmente villano e tramite ultimatum”, ha dichiarato Putin secondo l’agenzia di stampa statale russa. tgcom24.mediaset.it