Criminalità giovanile a Londra: ucciso 16enne

Ancora un omicidio riconducibile verosimilmente a una matrice di criminalità giovanile a Londra, dove un 16enne è stato ucciso in una sparatoria nel quartiere meridionale di Clapham. Lo ha reso noto la Metropolitan Police, parlando di un episodio “enormemente scioccante” per la famiglia della vittima e per tutta la comunità locale.

Il ragazzo è stato colpito a morte con un’arma da fuoco nel primo pomeriggio di martedì e, quando sono arrivati i soccorsi, non hanno potuto che constatarne il decesso. Gli investigatori stanno “parlando con testimoni e visionando le immagini di alcune telecamere stradali di sicurezza a circuito chiuso”, ha detto ai giornalisti il sovrintendente di polizia, Gabriel Cameron. tgcom24.mediaset.it