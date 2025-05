Scappa dalla polizia e sperona due auto, arrestato marocchino

In casa aveva quasi 7mila euro e nascondeva anche 3,2 kg di eroina

Un marocchino di 44 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento a Cologno Monzese (Milano). Lo riferisce la questura milanese in una nota. Il nordafricano, pluripregiudicato, è accusato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

L’inseguimento a Cologno Monzese

I fatti risalgono a domenica pomeriggio. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni, in via General Cantore, decidono di controllare un automobilista alla guida di un’utilitaria. Dopo essersi inizialmente accostato a margine della carreggiata, l’uomo riprende velocemente la marcia speronando l’auto dei poliziotti in borghese. E fugge verso via Di Vittorio, fino ad arrivare in via Cavallotti a Cologno. Lì, dopo aver urtato una volante arrivata in supporto, scappa ancora con la sua auto.

Dopo diversi accertamenti, con l’ausilio della polizia locale di Sesto, i poliziotti individuano l’auto parcheggiata in via Grandi a Cernusco sul Naviglio: intorno alle 23, gli agenti vedono un’altra auto che si ferma nei pressi dell’utilitaria. Dal lato passeggero scende un uomo. Mentre l’auto che lo ha accompagnato riparte, lui va verso alcuni cespugli e recupera qualcosa ai piedi di un albero: la droga. A quel punto lo bloccano e si tratta, come da lui confermato, dell’uomo che nel pomeriggio era fuggito a folle velocità. Nella sua casa a Gessate (Milano), i poliziotti trovano anche il denaro in una cassetta in camera da letto.

